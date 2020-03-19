Önlem Alınmazsa Binlerce Esnaf İflas Edebilir

İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ülkemizdeki ve dünyamızdaki virüs salgını ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuru şöyle: “Dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar ülkemizi de tehdit ediyor. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için devletin istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklaması stratejik bir hamledir ve takdire şayandır. Maalesef buna rağmen ülke ekonomimiz …”

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Terlan Kaya (İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı)

