Kış Ortasında Deniz Sefası, Denizde Eğlenceli Anlar

Yılın merakla beklenen filmi Dijital Esaret’in çekimleri sırasında kamera arkasında eğlenceli anlar yaşandı. Rol gereği denize girmek zorunda olan genç oyuncular, soğuğa aldırmadan dakikalarca birbirleriyle şakalaştılar. Ünlü senarist Birol Güven’in suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşadıklarını konu aldığı filmi Dijital Esaret, vizyon için gün sayıyor.

Basın Bülteni

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