Suat Ülhan’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Suat Ülhan, 18 Mart 2020 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Ülhan, Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan ve 1998 yılında yayınlanan Üvey Baba’da Süleyman, Süper Baba’da, Fırıncı Musti, Baba Evi’nde Antrenör, Bir Aşk Uğruna’da Reşit, Deli Yürek’te Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırdı; Ağrı’ya Dönüş, İstanbul Kanatlarımın Altında, Münferit, Çalsın Sazlar ve Organik Aşk adlı filmlerde rol aldı. Cenazesi, 19 Mart 2020 Perşembe günü Pendik Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.