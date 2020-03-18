Köprüde Buluşmalar 15. Senesinde Tüm Atölye ve Toplantıları Online Düzenleniyor

Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik ilân edilmesinin ardından gerekli önlemleri alan Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Komşular Platformu ve Work in Progress’e proje ve filmleri ile seçilen ulusal ve uluslararası sinemacıları, uluslararası sunumlarını ve jüri toplantılarını yapmak üzere online olarak bir araya getirecek. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında bu yıl Türkiye’de ilk kez kitap ve dizi sunumları online olarak yapılacak.

Basın Bülteni

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