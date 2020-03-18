Aidiyet, Uluslararası Festivallerden Sonra Sadece BluTV’de

Türkiye’nin sevilen dijital platformu BluTV, özel yapımlarının yanı sıra ses getiren yerli ve yabancı festival filmlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yetenekli yönetmen ve senarist Burak Çevik’in uzun metrajlı ikinci filmi olan Aidiyet, 40’a yakın ülkede yapılan gösterimlerden sonra ilk defa BluTV’de yayına girdi. Yenilikçi sinema diliyle birçok başarıya koşan Çevik’e Londra’da düzenlenen Open City Festivali’nde Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü’nü kazandıran Aidiyet, 15 yıl önce İstanbul’da yaşanmış gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. 2003’ün Aralık ayında İstanbul’un banliyö mahallerinden birinde yaşayan 55 yaşındaki bir kadının öldürülmesini ele alıyor.

Basın Bülteni

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