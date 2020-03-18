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4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Ödül Töreni Erteleme Duyurusu

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Dünyada ve ülkemizde yaşanan virüs salgını nedeniyle DenizBank ve TÜRSAK Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın ödül töreninin ertelendiği hakkında duyuru yapıldı. Duyuru şöyle: “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın ödül törenini salgının kontrol altına alınıp toplumsal hayatın normale döneceği ileri bir tarihe erteledik. Finalistlerimizin …”

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