4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Ödül Töreni Erteleme Duyurusu

Dünyada ve ülkemizde yaşanan virüs salgını nedeniyle DenizBank ve TÜRSAK Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın ödül töreninin ertelendiği hakkında duyuru yapıldı. Duyuru şöyle: “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın ödül törenini salgının kontrol altına alınıp toplumsal hayatın normale döneceği ileri bir tarihe erteledik. Finalistlerimizin …”
- Duyurunun devamı için tıklayınız.
- Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.