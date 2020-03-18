2019 – 2020 Şubat Ayları Arasındaki Mukayeseli Sinema Sayıları Çizelgesi

Ülkemizdeki sinema, lokasyon, perde ve koltuk sayılarını tesbit eden ve sürekli güncelleyen, ayrıca sinemalarda gösterilen filmlerin seyirci sayıları ve hasılatları konusunda araştırmalar yapan ve yayınlayan araştırmacı yazar Deniz Yavuz, 2019 ve 2020 yıllarının Şubat aylarını mukayese eden bir çizelge yayınladı. Düzenlenen çizelgeye göre son bir yıl içinde sinemalarımızın lokasyon, perde ve koltuk sayılarında tedirgin edici bir azalmaya rastlanmıyor.



Deniz Yavuz

