Müstakbel Damat Filmi İleri Bir Tarihe Ertelendi

Yılın beklenen komedisi Müstakbel Damat filmine Covid-19 engeli. Film, 13 Mart’ta vizyona giriyordu; ülkemizde yaşanan üzüntülü olaylar nedeni ile önce tanıtım çalışmaları ertelenmişti. Korona virüsü sebebi ile de vizyon tarihinin ertelenmesine karar verildi. Yapım firmasından gelen açıklama ise şu şekilde oldu: “Aylardır birlikte tüm sinemacı dostlarımız ve basın mensubu dostlarımızla kol kola ilerlediğimiz, samimi, sıcak ve başarılı bir süreçle vizyon zamanına birlikte geldik. Plânlanan bir çok sürpriz tanıtım çalışmalarımızla da bu güzel tabloyu birlikte hazırladık. Fakat son günlerde yaptığımız gündem takibi, devlet yetkililerimizin açıklamaları, küresel …”