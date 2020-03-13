Kısa Film Kolektifi 5. Kısa Film Festivali Yaklaşıyor

Kısa Kısa Film Kolektifi, kısa film severleri 13 – 16 Mart tarihleri arasında, birlikte kısa filmler izlemek için 5. Kısa Film Festivali‘ne davet ediyor. Festival, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleşecek. “Kısa Nettir” sloganıyla dört yıldır kısa film severlerle buluşan festival, bu sene de iddialı kısa filmleriyle dikkat çekiyor. Guy Nattiv’in Skin, Robert Machoian’ın The Minors, Christopher Good’un Crude Oil, Dekel Berenson’un Anna, ve Genio de Groot’un Convoi Exceptionnel adlı filmleri, kurmaca alanında merak edilen filmler arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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