Sabit Kanca: Son Soru Oyuncuları Seyircisiyle Buluştu

Oyuncu kadrosunda İsmail Baki Tuncer, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy’un yer aldığı Sabit Kanca: Son Soru filminin iki yıldızı İsmail Baki Tuncer ve Fırat Sobutay ile filmin senaristi Bilal Akçay ve yönetmeni Nuri Yıldız, filmin ilk haftasındaki özel gösterimlerde seyircisiyle buluştu. Filmin Cevahir AVM, Marmara Forum, Torium AVM, City Center, Marmara Park ve Canpark AVM’deki özel gösterimlerine katılan film ekibi, filmi seyircileriyle beraber izlediler.

Basın Bülteni

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