Jaume Collet Sera’nın yönettiği ve Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Ramirez ile Jack Phallons’un oynadığı Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Londra’dan Amazon ormanlarına seyahet eden Lily, nehirde La Quila adlı yıkık dökük ama hoş teknesiyle rehberlik etmesi için Frank’in kuşku uyandıran servisini tutar. Lily, tıbbın geleceğini değiştirme gücüne sahip, eşsiz bir iyileştirme yeteneği olan eski bir ağacı ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu alışılmadık ikili, yemyeşil yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen, sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşılaşır. Ancak kayıp ağacın sırları ortaya çıktıkça, Lily ve Frank’in kaderleri ve insanlığın geleceği için de risk giderek artmaktadır.