Volkan Adıyaman’ın yönettiği ve Melike Kökçe, Serhat Şahin, Meryem Nun Dülger ile Güney Kılınç’ın oynadığı Zehr-i Azap, 17 Nisan 2020’de TME Films dağıtımıyla Hanedan Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

İstanbul’da kuzeni Metin ve Eda ile yaşamakta olan doktor Zeynep, tayinini yıllar önce vefat eden, Ramiz dedesinin köyüne ister, oraya giderek, yıllardır kullanılmayan dedesinin müstakil evinde yaşamaya başlar. Dedesi Ramiz’in mezarı evin bahçesindedir. Köyde yaşayan Latife, Ramiz’in kocasına yanlış bir büyü yapması sonucu öldüğüne inanmakta ve o günden beri Zeynep’e düşmanlık beslemektedir.