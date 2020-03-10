Kendi Yolumda Filminin Teaser Afişi Yayınlandı

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği başrolünde Gökhan Özoğuz’un yer aldığı Kendi Yolumda filminin teaser afişi, filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Teaser afişte, Gökhan Özoğuz’un yanında, filmde Serkan karakterini canlandıran Çağatay Aras yer alıyor. Ekim ayında vizyona girecek filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy ve Hakan Özoğuz eşlik ediyor. Değişik hikâyesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı çok beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler.

Basın Bülteni

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