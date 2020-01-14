Recep Aktuğ’u Kaybettik

Geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede Koah teşhisi konulan ve tedavi altına alınan Recep Aktuğ verdiği yaşam mücadelesini 14 Ocak 2020 Salı günü sabahı kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sabah saatlerinde ailesi tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Kurtlar Vadisi, Ezel, Doktorlar, Poyraz Karayel, Selena, Kollama, Küçük Kadınlar gibi TV dizileriyle sevilen ve Aşk-ı Memnu adlı TV dizisinde ise Hilmi karakterine verdiği rol ile hafızalara kazınan Aktuğ’un oynadığı sinema filmleri arasında Fetih 1453, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu, Araf 2: Cin Bebek Doğuyor, 3 Vakte Kadar gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.