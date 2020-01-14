Hakan Bahadır’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi karakter oyuncularından Hakan Bahadır, 14 Ocak 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın‘ın başrolünü oynadığı Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminin en renkli ikilisi olan İlbey & Zorbey kardeşlerin Zorbey‘i, Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı İsyan filminin Şeyhmuz‘u Hakan Bahadır, bir dönem Cüneyt Arkın’lı avantür filmlerde dublörlük de yaptı; hayatını çizdiği resimleri satarak sürdürdü. Kızım Sana Emanet, Murat ile Nazlı, Killing Kolsuz Kahraman’a Karşı, Saydali, Gecelerin Adamı, Kadersizler, Acılar Duvarı gibi filmlerde de rol alan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.