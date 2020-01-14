52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Belirlendi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2019 yılı Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını belirledi. En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan Kız Kardeşler filmi on dalda toplam 11 adaylık elde etti. SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi. Emin Alper’in yazıp yönettiği Kız Kardeşler’i dokuzar adaylıkla Görülmüştür ve Küçük Şeyler ile sekiz adaylıkla Sibel izledi. Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.