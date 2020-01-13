Selahattin Sancaklı’nın yönettiği ve Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer ile Hakan Bulut’un oynadığı Nasipse Olur, 14 Şubat 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Green Art Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peşpeşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler; Günfer, “Ya nasip” diyerek mücadeleye başlar.