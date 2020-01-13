17 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Beyoğlu Akademi’de İran Film Günleri etkinliği gerçekleştiriliyor. 9 filmin gösterileceği etkinlik, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği ile Beyoğlu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Seçkide son dönemin ödüllü ve İran’da büyük gişe başarısı yakalamış filmleri yer alıyor. Etkinlikte filmler ücretsiz gösterilecek. İran Film Günleri kapsamında 18 Ocak tarihinde İran sineması üstüne bir panel de düzenlenecek. İran’dan gelen yönetmen Abolhassan Davoodi ve yönetmen Faysal Soysal’ın konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü çevirmen ve yönetmen Farhad Eivazi yapacak.