Hashtag Geliyor, 24 Nisan’da Vizyonda

Başaran Şimşek’in yönettiği Hashtag, bir zamanlar sosyal medya fenomeni olan Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem’in başına gelenleri anlatıyor. Film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor. Gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar. Hashtag korku sinemasına farklı bir açıdan bakarak, sosyal medyada ünlenmiş fenomenlerin yüreğine korku salıyor. Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler ve Burak Çoban’ın rol aldığı Hashtag, 24 Nisan’da gösterimde.

Basın Bülteni

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