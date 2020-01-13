Sinema yazarı Deniz Yavuz, 2019 Yılında Sayılarla Türkiye Sinema Vizyonu başlığı altında 2019 yılına ait bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre 2019 yılında Türkiye sinema gişelerinde 52 haftalık gösterim periyoduyla, sinemasal gösterimler sonucunda; 59.303.303 adetlik bilet satışı ile 975.000.578 TL. hasılat elde edildi. Satılan biletin 33.613.414 adedi ve bu satıştan 528.637.509 TL.’lik hasılat da yerli sinema filmlerinden elde edildi. 2019’da ilk kez gösterilen yabancı filmler ile önceki yıllarda vizyon yapmış ve 2019’da gösterime devam eden yabancı filmlerden ise; 25.689.889 bilet satışı sonucu 446.363.069 TL hasılat elde edildi.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Web Sitesi