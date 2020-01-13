Türkiye’de 2018 ve 2019 yıllarında yapılan film festivalleri veya yarışmalarda 2018 ve 2019 yapımı filmlerin aldığı ödüller kameraarkasi.org linkindeki dosyada sıralandı. Hayri Çölaşan’ın hazırladığı araştırma http://www.kameraarkasi.org sitesinde yer alan veri tabanı çalışmasından çıkan sonuçtur. 2019 yılında yapılan veya yapılamayan film festivalleri ve yarışmaları, katılan filmlerin aldığı ödüller, jüri üyeleri, verilen linkteki kitap çalışmasında belirtilmiştir.
- 2009 – 2010 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2010 – 2011 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2011 – 2012 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2012 – 2013 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2013 – 2014 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2014 – 2015 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2015 – 2016 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2016 – 2017 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2017 – 2018 Yılı Festival Değerlendirmesi
- 2018 – 2019 Yılı Festival Değerlendirmesi