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2018 – 2019 Yılı Festival Değerlendirmesi

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Türkiye’de 2018 ve 2019 yıllarında yapılan film festivalleri veya yarışmalarda 2018 ve 2019 yapımı filmlerin aldığı ödüller kameraarkasi.org linkindeki dosyada sıralandı. Hayri Çölaşan’ın hazırladığı araştırma http://www.kameraarkasi.org sitesinde yer alan veri tabanı çalışmasından çıkan sonuçtur. 2019 yılında yapılan veya yapılamayan film festivalleri ve yarışmaları, katılan filmlerin aldığı ödüller, jüri üyeleri, verilen linkteki kitap çalışmasında belirtilmiştir.

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