2018 – 2019 Yılı Festival Değerlendirmesi

Türkiye’de 2018 ve 2019 yıllarında yapılan film festivalleri veya yarışmalarda 2018 ve 2019 yapımı filmlerin aldığı ödüller kameraarkasi.org linkindeki dosyada sıralandı. Hayri Çölaşan’ın hazırladığı araştırma http://www.kameraarkasi.org sitesinde yer alan veri tabanı çalışmasından çıkan sonuçtur. 2019 yılında yapılan veya yapılamayan film festivalleri ve yarışmaları, katılan filmlerin aldığı ödüller, jüri üyeleri, verilen linkteki kitap çalışmasında belirtilmiştir.