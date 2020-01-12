Arif Bulut’u Kaybettik

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin en görkemli zamanlarını organize eden AKSAV – Antalya Kültür Sanat Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Arif Bulut, 12 Ocak 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. Mustafa Akaydın’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde AKSAV Başkanlığını yürüten Arif Bulut, Antalya Tabipler Odası Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Cenazesi, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü, Muratpaşa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Serik – Gebiz Yolu Aşağıoba Yol Ayrımı’ndaki aile mezarlığına defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.