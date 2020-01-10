Sıfır Bir Filminin İlk Galası İstanbul’da Yapıldı

Bir grup sinema ve Adana sevdalısının, düşük bütçeyle zor şartlarda çekip dijital platformlarda yayınlamaya başladığı, Adana’nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da dizisi, şimdi de uzun metraj filmle hayranlarının karşısına çıkıyor. Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği filmin ilk galası İstanbul’da Kanyon’da yapıldı. Geceye film ekibi ve çok sayıda davetiyle birlikte renkli isimler katıldı.

Basın Bülteni

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