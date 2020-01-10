Mustafa Miraç Kaya’nın yönettiği ve Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Mustafa Miraç Kaya ile Müzeyyen Paksoy’un oynadığı Kiki: Lanet-i Cin, 14 Şubat 2020’de TME Films dağıtımıyla EMR Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aradığı mutluluğu görücü usulü yaptığı evliliğinde bulamayan Muzaffer, eşi Şenay ve iki çocuğunu bırakıp, yasak aşk yaşadığı Satı ile evlenir. Satı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif, şizofreni hastasıdır. Kızının hastalığını kabul etmeyen Muzaffer, doktorlara başvurur fakat sonuç alamaz. Çareyi Bedir isimli bir medyumda arayan Muzaffer, Bedir’in kızı Elif’in hastalığı için son çare olduğuna inanmaktadır.