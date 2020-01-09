Kudret Şandra’yı Kaybettik

Oyuncu ve Dans Hocası Kudret Şandra, 09 Ocak 2020 Perşembe günü hayatını kaybetti. 46 yaşına geldiğinde hacca giden ve Yeşilçam’dan Kâbe’ye adında bir de kitap yazan Şandra’nın rol aldığı filmler arasında Beyoğlu Esrarı, Küçük Kahraman, Büyük Yemin, Şoför Nebahat Bizde Kabahat, Fakir Bir Kız Sevdim, Seher Vakti, İçimdeki Alev, Ağa Düşen Kadın, Azize, Can Pazarı, Dadaş Rifat Geliyor, Beyoğlu Kan Kokuyor, İkimiz Bir Fidanız, Köfte Ekmek Az Piyaz gibi filmler var. Cenazesi, 10 Ocak 2020 Cuma günü Maltepe Küçükyalı Kılavuz Çayırı Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.