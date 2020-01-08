Richard Phelan ile Will Becher’ın yönettiği ve Justin Fletcher, John Sparkes, Chris Morrell ile Andy Nyman’ın seslendirdiği animasyon film Kuzular Firarda: Uzay Parkı (Shaun the Sheep Farmageddon), 17 Ocak 2020’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Shaun ve arkadaşları bu defa uzaydan minik ve tatlı bir misafiri konuk ediyorlar. Çiftlikteki sürünün tek eğlencesi, çoban köpeği Bitzer’i atlatarak yaşadıkları maceralardır. Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, çiftliğe iniş yapar. Lu-La, Shaun’un yeni en iyi arkadaşı olur. Shaun ve ekibinin hedefi, minik dostlarını ailesinin yanına geri göndermektir.