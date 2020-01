Aidiyet ve Tuzdan Kaide’ye Özel Gösterim

Burak Çevik’in uluslararası alanda övgülerle karşılanan son filmi Aidiyet ve gösterime girmeyen ilk filmi Tuzdan Kaide, yarın akşam Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek özel gösterimde seyirciyle buluşuyor. Biletleri şimdiden tükenen gösterime, yönetmen Burak Çevik de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Önceki gün, dünyanın en prestijli sinema sitelerinden The Film Stage’in “2019’da ABD’de Dağıtım Olanağı Bulamamış En İyi Filmler” sıralamasında Werner Herzog, Denis Côté, Lou Ye, Kiyoshi Kurosawa gibi ustaların son filmleriyle birlikte yer alan Aidiyet’in yolculuğu, gelecek haftadan itibaren Ankara, İzmir, Ardahan ve Kars gösterimleriyle sürecek.

Basın Bülteni

