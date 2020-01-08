2019 Box Office Türkiye Raporu

boxofficeturkiye.com web sitesi adına sinema araştırmacısı Tolga Akıncı 2019 yılı sektör analizini içeren rapor hazırladı. Akıncı’nın raporuna göre, 2019 yılının başrolünde “mısır krizi” yer aldı. Yıla damga vuran olay, ardından önemli gelişmelere sebebiyet verdi. Yılın başında yaşanan bu gelişme sonucunda bazı önemli filmlerin vizyon tarihi yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine taşındı. Seyirci sayısında düşüş yaşanırken hasılatta ise artış yaşandı. 2019 yılının seyirci sayısında % 15,4’lük önemli bir düşüş yaşandı. Buna karşılık yıllık bilet ortalamasında yaşanan % 30’a yakın yükselişle birlikte toplam hasılatta rekor bir yıl yaşanmış oldu.

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