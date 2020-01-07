03 Nisan 2020 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Yeni Mutantlar

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Josh Boone’un yönettiği ve Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ile Antonio Banderas’ın oynadığı Yeni Mutantlar (New Mutants), 03 Nisan 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
Film, Charles Xavier’in okulunun ilk mezunlarını konu ediniyor.

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