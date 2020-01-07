Josh Boone’un yönettiği ve Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ile Antonio Banderas’ın oynadığı Yeni Mutantlar (New Mutants), 03 Nisan 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, Charles Xavier’in okulunun ilk mezunlarını konu ediniyor.