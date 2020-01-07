Josh Boone’un yönettiği ve Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ile Antonio Banderas’ın oynadığı Yeni Mutantlar (New Mutants), 03 Nisan 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
Film, Charles Xavier’in okulunun ilk mezunlarını konu ediniyor.
Yeni Mutantlar
Josh Boone’un yönettiği ve Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ile Antonio Banderas’ın oynadığı Yeni Mutantlar (New Mutants), 03 Nisan 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.