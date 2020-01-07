SİYAD – Sinema Yazarları Derneği, Parazit’i 2019’un En İyi Yabancı Filmi seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Parazit’in ithalatçısına ödülü, Mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek. Parazit (Gisaengchung – Parasite), Bir Film tarafından ülkemize getirildi ve 01 Kasım 2019 tarihinde sinemalarda gösterime sunuldu. SİYAD, 2019 Türkiye Sineması Ödülleri adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacak; kazanan sanatçılar da Mart ayında düzenlenecek olan 52. SİYAD Ödül Töreni’nde ödüllerine sahip olacaklar.