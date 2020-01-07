Sinema – Psikiyatri Seminerleri Ocak 2020 Programı: Sinemada Roman Kahramanları

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen Sinema – Psikiyatri Seminerleri 2020 yılında da “Sinemada Roman Kahramanları”nı incelemeye devam ediyor. Etkinlik dizisi 15 Ocak Çarşamba günü Anayurt Oteli filmi üzerinden “Ben kimim?” sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Yusuf Atılgan’ın aynı isimli eserinden yönetmen Ömer Kavur’un uyarladığı Anayurt Oteli filminin gösterimi ile başlayacak etkinlik gösterimin ardından yapılacak tartışma bölümüyle devam edecek. Tartışma konuşmacıları ise Selin Yılmaz (Oturum Başkanı), Prof. Dr. Bilgin Saydam, Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu ve Macit Koper olacak.