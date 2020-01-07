Sıfır Bir’in Minik Melek’i Yüzlerce Çocuk Arasından Seçildi

10 Ocak’ta vizyona girecek Sıfır Bir’de, ekip bir ilke daha imza attı ve geçtiğimiz yıllardaki 6 sezonluk dizi yolculuğundan farklı olarak filmde bir çocuk karakteri hikâyenin merkezine yerleştirdi. Yönetmenden tam not alan minik oyuncu Hiro Hami, yüzlerce rakibini geride bırakarak ilk kez bu filmle kamera karşısına geçti. İzmir’e yerleşerek açtıkları oto yıkamacıda kendi dünyalarında yaşayan Savaş ve Cihat, Melek’in, peşindeki adamlardan kaçarak yanlarına sığınmasıyla uzak durmak için şehir değiştirdikleri ama kaçamadıkları bir kavganın içinde bulurlar kendilerini. Annesi öldürülmüş, taciz girişiminde bulunulmuş Melek, güvendiği abilerinin yanına sığınır.

Basın Bülteni

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