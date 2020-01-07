Ezel Akay, 15 Yıl Sonra Demet Akbağ ile Birlikte

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile yönetmen Ezel Akay 15 yıl sonra yeniden aynı projede yer alıyor. İlk kez Neredesin Firuze filminde ünlü oyuncu ile çalışan Ezel Akay yeni filmi 9 Kere Leyla’da da Demet Akbağ ile birlikte. İkili set arasında keyifli sohbetler yaptı. Çekimleri Kanlıca’da başlayan filmde Akbağ’ın yanı sıra Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım ve Hasan Eflatun Akay oynuyor. Contact Film Works yapımı olan filmi sinemalara CGV Mars Dağıtım dağıtacak.

Basın Bülteni

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