Akbank Sanat’tan Güncel Hint Sineması Günleri

Akbank Sanat, 11 – 25 Ocak 2020 tarihleri arasında Hint sinemasından 2000’li yıllarda çekilmiş 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; 3 Aptal, Koş Milkha Koş, Bilmece, Tanu Manu’yla Evleniyor ve Yerdeki Yıldızlar adlı filmler gösterilecek. Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı izlenebilecek. Rajkumar Hirani’nin yönettiği ve Aamir Khan, Madhavan ile Mona Singh’ın oynadığı 3 Aptal’da iki arkadaş uzun süredir kayıp olan başka bir arkadaşlarını aramaktadırlar. Okul günlerine dönerler ve kendilerine farklı düşünme konusunda ilham veren arkadaşlarının unutamadıkları anısını canlandırırlar.

3 Aptal (3 Idiots)



Bilmece (Paheli)



Koş Milkha Koş (Bhaag Milkha Bhaag)



Tanu Manu’yla Evleniyor (Tanu Weds Manu)



Yerdeki Yıldızlar (Taare Zameen Par)

