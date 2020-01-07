Akbank Sanat’tan Güncel Hint Sineması Günleri

Akbank Sanat, 11 – 25 Ocak 2020 tarihleri arasında Hint sinemasından 2000’li yıllarda çekilmiş 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; 3 Aptal, Koş Milkha Koş, Bilmece, Tanu Manu’yla Evleniyor ve Yerdeki Yıldızlar adlı filmler gösterilecek. Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı izlenebilecek. Rajkumar Hirani’nin yönettiği ve Aamir Khan, Madhavan ile Mona Singh’ın oynadığı 3 Aptal’da iki arkadaş uzun süredir kayıp olan başka bir arkadaşlarını aramaktadırlar. Okul günlerine dönerler ve kendilerine farklı düşünme konusunda ilham veren arkadaşlarının unutamadıkları anısını canlandırırlar.
Koş Milkha Koş (Bhaag Milkha Bhaag)
Tanu Manu’yla Evleniyor (Tanu Weds Manu)