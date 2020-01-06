Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Ocak Ayı Etkinlikleri’nde Film Gösterimi: Şark Ekspresi’nde Cinayet

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Ocak ayı programında Orhan Pamuk’tan Ahmet Ümit’e kadar birçok yazarla söyleşi, film gösterimleri, atölyeler, konferanslar ve konserler devam ediyor. Türk polisiye yazınının öncü ismi Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye filmlerini okurlarıyla birlikte izlemeye devam ediyor. Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Agatha Christie’nin dünyaca ünlü aynı adlı romanından uyarlanan Şark Ekspresinde Cinayet adlı film gösterilecek. Gösterimin ardından Ahmet Ümit; film, polisiye edebiyatı ve sinema üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Etkinliğin biletleri Biletix’ten temin edilebiliyor.