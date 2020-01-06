Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nın Jüri Üyeleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması’nda kazanan filmleri belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla gerçekleştirilen Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den yönetmen – senarist Mahmut Fazıl Coşkun ve oyuncu Hazar Ergüçlü, yurt dışından da dünyaca ünlü Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya’dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya’dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina yer alıyor. Ödüller, 15 Ocak’ta yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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Hazar Ergüçlü / Labina Mitevska



Mahmut Fazıl Coşkun



Najwa Najjar



Teresa Cavina

