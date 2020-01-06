Laz Kit Yapımcısı Kahvaltıda Basınla Buluştu

Laz Kit sinema filminin kahvaltılı bir toplantıda basınla bir araya gelen Yapımcı Yönetmeni Zeki Akıncı, başrollerini Çılgın Sedat ve Tuğba Özay’ın paylaştığı filmin Türk komedi sinemasında önemli bir değer oluşturacağını söyledi. Akyazı’da çekilen film, komediye yeni bir üslûp getiriyor. Komedi filmlerinde insanların genellikle küfürle güldürüldüğünü söyleyen Akıncı, “İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor. Bizim filmimiz ailece izlenebilecek bir filmi oldu.” dedi.

Basın Bülteni

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