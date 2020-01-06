Alper Saldıran, Köy Öğretmeni Salih Karakteriyle Gönülleri Fethedecek

Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı Aile Hükümeti’nin çekimleri tamamlandı. Çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleşen filmde Alper Saldıran, Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan köy öğretmeni Salih karakteriyle seyircinin gönlünü fethedecek. Aile Hükümeti’nde, Elaldı Köyü’nde gerçekleşen akraba evliliklerinin önüne geçmek ve güzel Zeynep’e kavuşmak için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih öğretmenin mücadelesi anlatılıyor.

Basın Bülteni

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