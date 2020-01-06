Nick Bruno ile Troy Quane’ın yönettiği ve Will Smith, Tom Holland, Jarrett Bruno ile Claire Crosby’nin seslendirdiği animasyon film Ajanlar İş Başında (Spies in Disguise), 10 Ocak 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Süper casus Lance ve bilim insanı Walter zıt kişilerdir. Walter tatlı dilli ve nazik biridir. Lance ise hiç de öyle biri değildir. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir şekilde gitmeye başlayınca, bu pek de mümkün görünmeyen birliktelik, imkansız bir kılık değişimi gerektiren nihai bir görev için gerçekleşir. Lance cesur, vahşi ve görkemli bir güvercin olacaktır. Yoksa bütün dünyanın başı olağanüstü büyük bir derde girecektir.