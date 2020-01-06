12. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Proje Destek Yarışması

TRT, Uluslararası Belgesel Ödülleri ile kültür ve sanat dünyamıza katkı sağlamaya devam ediyor. Ödüller, 12. yılında, filmleri desteklemenin yanında, Türkiye’de belgesel film anlatımının gelişmesini sağlamak, belgesel çekecek olanlara destek olmak ve maddi kaynak sağlamak amacıyla, yapımına başlanmamış, fikir ve öykü aşamasındaki belgesel film projelerini de ödüllendirecek. Başvuruların, ön eleme için, en geç 07 Şubat 2020 tarihine kadar TRT’ye iletilmiş olması gerekiyor.

Basın Bülteni

Ödüller hakkında geniş bilgi için tıklayınız.