Ercüment Doğan’ı Kaybettik

Oyuncu ve tiyatro idarecisi Ercüment Doğan, 04 Ocak 2020 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başlayan Doğan, gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu’nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edindi. Mercan Kolye, Eyvah Kızım Büyüdü, Avcı, Evdeki Yabancı, Çiçek Taksi, 7 Numara, Tatlı Hayat, Patron Kim, Evli ve Çocuklu, Ekmek Teknesi, Çat Kapı, Acemi Cadı, Yarım Elma, Hastayım Doktor, Serseri Aşıklar, Sahte Nişanlım, Sihirli Annem adlı TV dizilerinde ve Ömerçip adlı sinema filminde rol aldı. Doğan’ın cenazesi, 05 Ocak 2020 Pazar günü Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy Camii’nde öğle vakti kılınacak namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.