Guillaume Ivernel ile Zhiyi Zhang’ın yönettiği ve Harun Can, Ali Çorapçı ile Hakan Akın’ın seslendirdiği animasyon film Süper Ajanlar (Spycies), 07 Şubat 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel ajan Vladimir, gizli servisin en iyi casusudur ancak emirlere pek uymaz. Aldığı disiplin cezası yüzünden ıssız bir yere gönderilen Vladimir’in yeni görevi çok gizli bir malzemeyi korumaktır. Tek isteği video oyunları oynayıp dizi izlemek olan çaylak ajan fare Hector da ona yardımcı olması için görevlendirilmiştir. Yasak bölgeye giriş yapan birkaç gizemli kişi malzemeyi çalınca ikili birlikte çalışmak zorunda kalır.