Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin Programı Belli Oldu

18 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında, düzenlenen, 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin içeriği 9 uzun, 6 belgesel ve 7 kısa filmden oluşuyor. 22 kadın yönetmeni seyirci ağırlayacak festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Berceste Gülçin Özdemir gibi kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek Türkiye’de Kadın Olarak Bağımsız Sinema Üretmek isimli bir panel de bulunuyor. Festival kapsamında bir kadın sinema öğrencisini cesaretlendirmek adına verilecek olan Senaryo Yazım Özendirme Ödülü ise etkinliğin ilk günü olan 18 Ocak 2020′de gerçekleşecek açılış töreninde açıklanacak.
- Basın Bülteni
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Gösterilecek Filmler
Bağcık
Beginner
Borç
Çekmeköy Underground
Güven
Güvercin
Hemşire
Kâzım
Onun Filmi
Yağmurlarda Yıkansam
Yarım