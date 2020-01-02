Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin Programı Belli Oldu

18 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında, düzenlenen, 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin içeriği 9 uzun, 6 belgesel ve 7 kısa filmden oluşuyor. 22 kadın yönetmeni seyirci ağırlayacak festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Berceste Gülçin Özdemir gibi kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek Türkiye’de Kadın Olarak Bağımsız Sinema Üretmek isimli bir panel de bulunuyor. Festival kapsamında bir kadın sinema öğrencisini cesaretlendirmek adına verilecek olan Senaryo Yazım Özendirme Ödülü ise etkinliğin ilk günü olan 18 Ocak 2020′de gerçekleşecek açılış töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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Gösterilecek Filmler

Bağcık

Beginner

Borç

Çekmeköy Underground

Güven

Güvercin

Hemşire

Kâzım

Onun Filmi

Yağmurlarda Yıkansam

Yarım