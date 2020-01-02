Eltilerin Savaşı’nın Fragmanı Trend Listesinde

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolde oynadığı, Eltilerin Savaşı, 31 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Film, 2 kardeş olan Selim ve Fatih’in, eltilerin savaş rüzgârına kapılma hikâyesini anlatıyor. Sultan ve Gizem’in evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri ele alınıyor. Filmin ilk kez 01 Ocak’ta yayınlanan fragmanı ise eğlenceli görüntüleriyle seyirciyi kahkaha dolu 2 saate hazırlıyor. Fragman eğlenceli içeriğiyle yayınlandıktan sonra izleyicinin çok büyük ilgisiyle karşılandı. Saatler içinde yüzbinlerce kişiye ulaşan video, Youtube’da trend videolar listesinde yükselmeye başladı.

Basın Bülteni

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