Beklenen Fragman Yayınladı, Sıfır Bir Filmi Geliyor

Vizyon için gün sayan Sıfır Bir filmi ekibi, hayranlarını daha fazla bekletmedi filmin merakla beklenen fragmanı 01.01. tarihinde yayına verildi. Adana’daki hayatlarını arkalarında bırakıp İzmir’e yerleşerek oto yıkama tesis açan kahramanlarımız burada da kendilerini tarafı olmadıkları bir yerel savaşın içinde bulurlar. “Herkes sussa biz susmak” diyen Savaş ve Cihat, dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklenirler. Filmin müzikleri Esat Bargun ve Uğur Ateş tarafından yapıldı.

Basın Bülteni

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