İstanbul’un Sinemayla Randevusu Sona Erdi

TÜRSAK tarafından 22. kez gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlere film dolu bir hafta sundu. Ülkelerarası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden festival, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda bir hayli ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren Rusya’yı ağırladı.

Basın Bülteni

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Bulut Reyhanoğlu – Perihan Yücel –

Elif Dağdeviren – Cemal Okan – Burhan Gün



Egor Odintsov – Marsel Kalvo



Elif Dağdeviren – Ahmet Misbah Demircan – Erkin Yılmaz



Selçuk Yavuzkanat – Elif Dağdeviren –

Ahmet Misbah Demircan – Erkin Yılmaz



Selçuk Yavuzkanat – Erkin Yılmaz –

Elif Dağdeviren – Cemal Okan – Burhan Gün



Viktor Glukhov – Tatyana Yakovenko –

Vladimir Ignatiev – Burhan Gün – Ferhat Aslan –

Cemil Yavuz – Anna Yanovskaya – Egor Odintsov

