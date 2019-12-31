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İstanbul’un Sinemayla Randevusu Sona Erdi

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TÜRSAK tarafından 22. kez gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlere film dolu bir hafta sundu. Ülkelerarası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden festival, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda bir hayli ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren Rusya’yı ağırladı.

Bulut Reyhanoğlu – Perihan Yücel –
Elif Dağdeviren – Cemal Okan – Burhan Gün

Egor Odintsov – Marsel Kalvo

Elif Dağdeviren – Ahmet Misbah Demircan – Erkin Yılmaz

Selçuk Yavuzkanat – Elif Dağdeviren –
Ahmet Misbah Demircan – Erkin Yılmaz

Selçuk Yavuzkanat – Erkin Yılmaz –
Elif Dağdeviren – Cemal Okan – Burhan Gün

Viktor Glukhov – Tatyana Yakovenko –
Vladimir Ignatiev – Burhan Gün – Ferhat Aslan –
Cemil Yavuz – Anna Yanovskaya – Egor Odintsov

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