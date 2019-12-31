Ezel Akay’ın Yeni Filmi 9 Kere Leyla’nın Çekim Hazırlıkları Başladı

Ezel Akay’ın yöneteceği 9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un filmin yönetmeni Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz’da çekim mekânı olan şık villada bir araya geldi. 9 Kere Leyla, zengin iş adamı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının çok eğlenceli hikâyesini beyazperdeye getirecek.

Basın Bülteni

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