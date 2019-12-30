Jon Lucas ile Scott Moore’un yönettiği ve Adam Devine, Alexandra Shipp, Michael Pena ile Rose Byrne’ın oynadığı Jexi, 28 Şubat 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla CJ Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını telefonundan kaldırmayı pek başaramaz. Ancak bir gün yeni aldığı telefon ile hayatı değişir. Akıllı telefonun işletim sistemi Jexi, gerçekten de çok akıllıdır. Fakat biraz ağzı bozuk ve saplantılıdır. Ezik bir insan olarak gördüğü Phil’in hayatına müdahale etmeye başlar. Jexi sayesinde Phil işinde terfi etmekle kalmaz, hayalindeki kızla da çıkmaya başlar.