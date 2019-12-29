Base Doğan’ı Kaybettik

Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın birlikte yönettikleri 2012 tarihli Babamın Sesi filminin oyuncusu Base Doğan, 29 Aralık 2019 Pazar günü hayatını kaybetti. Babamın Sesi filminin yönetmenlerinden Orhan Eskiköy, bir gazeteye yazdığı yazıda film çekimleri sırasında Base Doğan ile anektodlarını anlattı: “’Ateşe yaklaş’ dedim. Soba’dan ateş taşıyordu. Yüzü yanıyormuş, yine de yaklaşıyordu. ‘Yandım’ demiyordu. Çekim bitti. Anladım. Özür diledim. ‘Base Teyze, yandığını niye söylemedin?’ Sorumu duymadı. ‘Kim ateşe uzun uzun bakar’ dedi. Her şeyi ondan daha az bildiğim gibi bunu da bilemedim. ‘Deliler’ dedi.” Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.