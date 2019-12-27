Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filminin Fragmanı Yayınlandı

İstanbul Boğazı’nın derinlerinde bizden bir hikâye olarak yola çıkan Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri 24 Ocak’ta bu kez sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Kız Kulesi’nden İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi’nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor. Filmin heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri’nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel Birinci kaleme aldı. Çizgi dizilerle adından söz ettiren senarist bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmayı ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmayı amaçlıyor.

Basın Bülteni

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